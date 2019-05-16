الحكم على النجم التركي شآتاي أولسوي والفنانة جيزام كاراجا بالسجن في جريمة تعاطي مخدرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة تركية، بالحكم على النجم التركي شآتاي أولسوي، بطل مسلسل “فريحة”، والنجمة جيزام كاراجا، بالسجن 10 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات مع إيقاف التنفيذ.

وكان شآتاي وجيزام، قد واجها اتهامًا بالاتجار في المخدرات، وقال موكّل شاتاي، في مرافعته أمام المحكمة في الجلسة الماضية، اعترف أنّه تعاطى المخدرات فحسب، هو لم يتاجر بها، لا نعتقد أنكم ستعاقبونه بتهمة تجارة المخدرات ونطالب بحكم البراءة.

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أما جيزام كاراجا، فحضرت وقامت بمرافعة أمام القاضي أثّرت به وبكل من حضر في المحكمة قالت فيها “كنت لا أزال في سن الـ19، وكان قد مرّ على مجيئي إلى تركيا فقط 3 أو 4 سنوات، وبدأت حياتي المهنية بسرعة كبيرة”.

وأضافت: “تعرفت على المخدرات في بيئة العمل، جرّبتها عدّة مرّات بين الأصدقاء، لكنّي لم أتاجر بها أبداً، أساساً لم يكن بمقدوري إعطاءها لأي شخص آخر، لأنّني لم أكن أملك المادة معي”.

من ناحية أخرى، احتفل شآتاي أولسوي لتصوير حديثاً بانطلاق الموسم الثاني من مسلسل «الحامي» الذي يتعاون فيه مع شركة Netflix العالمية، ويشاركه بطولة العمل، النجمتين عائشة توران، وهازار إيرجوتشلو، بورتشين تيرزي أوغلو، إنجين أوزتورك، وغيرهم.