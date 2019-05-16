ريهام سعيد توجه رسالة دعم لريم البارودي.. هل قصدت الهجوم على بسمة وهبة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد عرض الجزء الأول من حلقة الفنانة سمية الخشاب في برنامج “شيخ الحارة”، وجهت الإعلامية المصرية ريهام سعيد رسالة لصديقتها الفنانة ريم البارودي.

ريهام نشرت مجموعة صور جمعتها بريم، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “كل يوم بعرف انك صاحبه بجد مش فيك بنتخانق و بنقطع بعض بس برضوا في ضهر بعض. دي الناس و حشه اوي وبمليون وش. بكابورت زباله اي حاجه سميها اي حاجه بس ربنا نجاكي ازعلي اوي من نفسك مش من حد”.

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وأضافت: “فاكره لما دخلتي عليا التخشيبه و صعب عليكي المنظر الي كنت فيه و قلتي لي ولا يهمك هاتفضلي عاليه بتاريخك والخير الي عملتيه انا بقولك برضوا هاتفضلي ارقي من كل الارف ده بجدعنتك و مبادءك. هو ازاي الناس بمليون وش كده مش قادره اصدق”.

عدد من متابعي ريهام تكهنوا بأنها تقصد من خلال هذه الرسالة الهجوم على الإعلامية بسمة وهبة، حيث أنها صديقة مشتركة لها ولريم، ومع ذلك استضافت سمية الخشاب وأحمد سعد في برنامجها وأبدت تعاطفها الشديد معهما.

كما وجهت بسمة رسالة لسمية الخشاب مؤخرا، قالت فيها أنها تتمنى عودتها لأحمد سعد لأنها شعرت بحبهما لبعضهما خلال حلقتها مع كل منهما.