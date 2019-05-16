جوليان مور تتألق بافتتاح «Les Miserables» في مهرجان كان.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
استطاعت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة جوليان مور، البالغة من العمر 58 عاما، أن تخطف أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها السوداء المميزة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح فيلم “Les Miserables” في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ ٧٢ مساء يوم الأربعاء.
وتدور أحداث الفيلم وسط أجواء بائسة بالقرن الـ19، حيث يعيش السجين “جان فالجين” مطاردا طوال الوقت من الشرطي الذي لا يرحم “جافرت” وذلك لكسره اﻹفراج المشروط، ويجد “فالجين” نفسه مسئولًا عن رعاية الابنة الصغيرة “كوزيت” ابنة الموظفة “فانتين”، فيقدم الحب والتضحية بلا مقابل؛ حيث تكون السبب في تغيير حياته من نقيض إلى نقيض.
من ناحية أخرى، شهد ثاني أيام المهرجان في دورته الـ ٧٢ حضور عدد كبير من نجوم الفن العالمي، ومن بينهم النجمة اللبنانية الشهيرة نادين لبكي، رئيسة لجنة “نظرة ما”.
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