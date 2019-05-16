بعد قطيعة 10 سنوات بدرية طلبة تعود لأحضان عائلتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية بدرية طلبة، تفاصيل مصالحتها لشقيقتها بعد قطيعة دامت لأكثر من 10 سنوات.

وقالت بدرية طلبة، خلال لقائها في برنامج «حلوة رمضان»، إنها تعرضت خلال هذه السنوات للإساءة من شقيقتها الصغرى التي جرحتها كثيرًا مما جعلها تحتاج إلى العلاج النفسي.

وتابعت، أن ابنتها الكبرى هايدي، قامت مؤخرًا بدور الوسيط لحل المشكلة بينها وبين أفراد أسرتها وأن المصالحة تمت، معلنة مسامحتها لهم مع حلول شهر رمضان.

وقالت في اللقاء إن الأسرة اجتمعت مجددًا بعد فراق دام 10 سنوات، مشيرة إلى أن هذا يجعل والدتها ترتاح في قبرها.

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وكانت بدرية طلبة، قد طلبت من متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام» في وقت سابق الدعاء لوالدها المتوفى معربة عن اشتياقها إليه.

ونشرت صورة له مع التعليق: «بابا حبيبي الله يرحمه وحشني قوى استأذنكم الدعاء له ولجميع موتانا».

من ناحية أخرى، تستعد بدرية طلبة لتقديم مسرحية «عودة ريا وسكينة»، و التي ينتظر عرضها في الكويت ابتداء من أول أيام عيد الفطر.

كما نشارك في مسلسل “فلانتينو”، مع الفنان الكبير عادل إمام، والفنانة دلال عبدالعزيز، والذي خرج من السباق الرمضاني الحالي.