مشاجرة في حفل زفاف علي ربيع في «فكرة بمليون جنيه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل “فكرة بمليون جنيه” الذي يعرض عبر قناة “mbc مصر” الفضائية للفنان علي ربيع وكريم عفيفي، تصاعدًا في الأحداث.

وخلال أحداث الحلقة الـ12 من المسلسل، أعاد علاء (علي ربيع) إصلاح مشروعه (لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية)، بعد الحادث الذي تم تدبيره له، بإحراق عدد من خلايا توليد الكهرباء.

Advertisements

وتفاجأ علاء بأن والده (صلاح عبدالله) حصل على مليون جنيه، من 3 أشخاص لتشغيلها في البورصة، لكنه خسر المبلغ كله، فقرر الوالد الهرب بعد ملاحقة الدائنين له في منزله.

وقرر علاء الزواج، في الوقت الذي قرر فيه والده الهرب من الدائنين، وخلال حفل زفافه، يقوم والدا العروس بوضع قائمة منقولات زوجية قيمتها نصف مليون جنيه، ويشترطان عليه توقيعها قبل الفرح، فتنشب مشاجرة خلال حفل الزفاف.

مسلسل “فكرة بمليون جنيه”، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل “ذا فويس” أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.