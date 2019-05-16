مفاجأة غير متوقعة من والد حلا الترك.. فهل انتهى خلافهما؟

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت الفنانة الشابة حلا الترك عن سعادتها في يوم عيد ميلادها الذي صادف الخامس عشر من شهر أيار/مايو، وذلك بعد المفاجأة التي أعدّها لها والدها محمد الترك، بحضوره إلى الإحتفالية الخاصة بالمناسبة.

ونشرت حلا مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وتركت تعليقًا وجهت فيه الشكر إلى والدها وقالت: “حبيت أشكر الوالد وربعي اللي أحبهم على المفاجأة الحلوة الي سوولي إياها.. واليوم كان أحلى يوم في حياتي واستانست وااايد واااايد الله لا يحرمني منكم ويخليكم لي وأبوي حبيبي الله لا يحرمني منك، يعطيك العافية قلبي”.

الجدير ذكره، أن الخلافات خلال الفترة الماضية اشتدت بشكل كبير بين حلا ووالدها وزوجته دنيا بطمة، خاصة بعد أن انتقلت الفنانة الشابة للعيش مع والدتها منى السابر، ولكن على ما يبدو أن الأمور ستعود إلى مجاريها، وهو ما أكدته حلا من خلال فرحتها بحضور والدها في عيد ميلادها.