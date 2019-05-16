عادل إمام يرد هذه المرة بنفسه على شائعة تدهور حالته الصحية.. وهذا ماقاله

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الكثير من القيل والقال، حول تدهور حالته الصحية وانسحابه من سباق رمضان لهذا السبب، قرر الفنان المصري عادل إمام أن يرد هذه المرة بنفسه على الشائعات ويطمئن متابعيه على صحته.

وبحسب ما جاء في تصريحات خاصة لجريدة “الوطن المصرية”، أكد عادل إمام تحسن وضعه الصحي حيث قال: “أنا الحمدلله زي الفل..انتوا موتوني ولا إيه”.

الجدير بالذكر أن الفنان عادل إمام كان من المفترض أن يشارك في السباق الدرامي لشهر رمضان هذا العام بمسلسل “فالنتينو” ولكن توقف لاحقًا التصوير لظروف إنتاجية.

يشار إلى أن مسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد وحمدي الميرغني.