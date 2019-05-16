عباس جعفر يتحدّث لأوّل مرّة عن طفولته المؤلمة وهذا ما كشفه!

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الممثل عباس جعفر عن تفاصيل، للمرة الأولى، متعلّقة بحياته الشخصية. وأفصح، خلال ظهوره عبر إحدى القنوات العربية، عن التجربة التي عاشها، قائلاً إنه أمضى كل طفولته منذ عمر السنتين وحتى عمر الـ 13 في دار للأيتام.

وروى تجربته المؤلمة للمرة الأولى، فقال: “نحن 7 أولاد في المنزل، وبعد وفاة والدي كان الحمل كبيراً جداً على والدتي التي اضطرّت إلى أن تدخلنا إلى مدرسة داخلية ودار للأيتام لنستطيع أن نكمل تحصيلنا الدراسي. لم أكن أرى والدتي إلا يومين كل أسبوعين”.

وبعد ما كشفه جعفر عن حياته الخاصة وطفولته، عبّر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن احترامهم الكبير له كونه فخور بماضيه ولا يخجل به.

والجدير بالذكر أن جعفر يشارك في مسلسل “الهيبة الحصاد”، وهو ظهوره الأول على الشاشة الصغيرة بدور جديّ وبعيد عن الكوميديا.

مسلسل “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”، أمّا شارتي البداية والنهاية “مجبور” و”أزمة ثقة” من غناء النجم ناصيف زيتون.