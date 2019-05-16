ناصر القصبي يعد الجمهور بـ”منعطف” في العمل الدرامي السعودي.. وما علاقة “العاصوف”؟

متابعة بتجــــــــــــرد: يخوض النجم ناصر القصبي سباق دراما رمضان لهذا العام بالجزء الثاني من مسلسل “العاصوف” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي”.

ويسلّط الجزء الثاني من “العاصوف” الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة العربية السعودية بعد منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذاً في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة”.

وقد وعد القصبي الجمهور بمنعطف في العمل الدرامي السعودي خلال الأحداث المقبل من المسلسل فكتب بتغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “العاصوف.. ترقبوا قريباً أحداث الحرم في الأيام القادمه منعطف في العمل الدرامي السعودي”.

الجدير بالذكر أن العمل يضم في جزئه الثاني إلى جانب النجم الكبير ناصر القصبي، عبد الإله السناني، ليلى السلمان، ريم عبدالله، حبيب الحبيب، ريماس منصور، زارا البلوشي، إلهام علي، عبد العزيز سكيرين، وسواهم.