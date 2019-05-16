بالصور- بيلا حديد تتنقل كالفراشة في مهرجان كان

May 16, 2019 أنها واحدة من أهم عارضات الازياء في العالم. Advertisements أنها بيلا حديد التي بدت كالفراشة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 72. ورصدت الكاميرات “حديد” اثناء توجهها لحضور حفل عشاء ديور وفوغ باريس على هامش فعاليات المهرجان. تألقت بيلا بتصميم حمل توقيع دار ديور. كما التقطت الصور مع عدد كبير من المشاهير الذين حضروا الاحتفالية.







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