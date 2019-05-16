شكرا لقرائتكم خبر عن فى نهاية حدوتة.."بدل الحدوتة 3".. دنيا سمير غانم ومحمد سلام فى قفص الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، بصدمة لراشد" محمد سلام " عندما أخبرته بيلا " دنيا سمير غانم " بأنها لا تحبه ويحاول راشدإقناعها بحبة ولكن دون جدوى٠

يتقدم العميد المتخفي "إسماعيل فرغلي " والذي كان يطارد "بيلا"، منذ الحلقات الأولى بشكوى ضد بيلا ويتم القبض عليها بتهمة تتبع الآخرين فيكون راشد فريقا لتهريب بيلا من الحجز.

بعد هروب "بيلا"، يكشف لها راشد جميع تفاصيل الخطة والتي بدأها منذ الحلقة الأولي تلك الخطة التي وضعها بالإتفاق مع جميع من بالمسلسل وجميع فريق "بيلا"، والتي تتلخص تفاصيلها في أن راشد كان مسجون مع والد بيلا " سمير غانم " وأعجب ببلا عندما كانت في زيارة لأبيها ووضع الخطة بعد خروجة من السجن، وهي أن يقوم علي علولة " بيومي فؤاد "بتعيينه مساعد لبيلا ويقوم فريق بيلا الذي تم تعينه من قبل راشد بنقل كل أخبار بيلا لراشد وكذلك العميد المتخفي "اسماعيل فرغلي " ما هو إلا عميد في كلية وليس عميد شرطة وقسم الشرطة الذي أحتجزت غيه بيلا ما هو إلا منزل أحد أقارب راشد ٠

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عندما تعلم بيلا بكل تفاصيل هذه الخطة المحكمة التي نفذها راشد من أجل أن يفوز بحبها تعترف بأنها أعجبت به وتبادلة حبا بحب وتنتهي الحدوتة بزواج راشد من بيلا ٠

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.