شكرا لقرائتكم خبر عن نوران أبو طالب تقدم سهرة رمضانية بمعهد الموسيقى العربية غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار السهرات الرمضانية التى تقيمها دار الأوبرا المصرية، تقدم المطربة الشابة نوران أبو طالب حفلاً في التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية .
أعدت نوران برنامج فنى متميز تتجول خلاله بين مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها، " أهو ده اللي صار ،الحلوة دي ، لأ مش أنا الل ابكى ، فى هويد الليل ، صبري عليك طال ، وعيونها ، ممكن ، شبابيك ، بلا ولا شي ، صباح ومسا ، سألتك حبيبي ، انا والعذاب وهواك ، يلا تنام ريما ، يا ورد مين يشتريك ، بنلف ومن اعمالها الخاصة ما مد ، فوازير ويا نجمة" .
يشار إلى أن نوران أبو طالب إحدى المواهب الشابة الواعدة ، أطلعت على أنواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر ، بدأت رحلتها الموسيقية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروضا فنية بمصر والأردن ، شاركت في تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقى الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور .
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