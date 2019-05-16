شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إدريس يطلب الدعاء لهيثم محمد بعد إجرائه عملية جراحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الفنانان هيثم محمد وشريف إدريس من أبرز الممثلين الذين قدموا أدوارا متميزا فى مرحلة الطفولة، حيث وقف الاثنان أمام كبار النجوم أمثال يسرا ويحيى الفخرانى ونور الشريف فى أعمالهم، مؤخرا خضع الفنان الشاب هيثم محمد، لعملية جراحية عاجلة فى الزائدة، أمس الاربعاء، وطلب الفنان شريف إدريس من جمهوره الدعاء لصديقه بالشفاء العاجل و كتب عبر حسابه على " فيس بوك"، قائلا: " دعواتكم لأخويا و صديقى عشرة العمر هيثم محمد بالشفاء، يارب بحق الايام المفترجه يشفيك و يعفو عنك يا هيثم يارب و يخليك لمراتك و ابنك".



بوست شريف ادريس

كما رد شريف إدريس، على الأخبار التى تناقلت فى المواقع بإصابة هيثم بمرض خطير فى الكبد، قائلا: " الحمد الله هيثم عمل عملية الزايدة و هو دلوقتى بخير و بعض المواقع كتبت أن هيثم دخل المستشفى بسبب الكبد لكن الحمد الله هو بخير و الكبد عنده سليم".