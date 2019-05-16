شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة العاشرة من ابن اصول.. حمادة هلال يتشاجر مع والدته بسبب فراس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "ابن اصول"، الذى يذاع على قناتى دى إم سى ودى إم سى دراما العديد من الأحداث، فبدأت بإخبار رحمة زوجة هشام (حمادة هلال) لوالدتها عن رغبة صولا فى أن تقوم بإجهاض نفسها ولا تنجب حالياً، كما أخبرتها أمها بنيتها الموافقة على الزواج من شامل خال هشام الذى طلب يدها من ابنها.

أيضاً شهدت الحلقة ظهور أحمد كرارة الذى يلعب دور أخو أيتن عامر وأخبر هشام زوج أخته بأنها حامل كما ادعى تحمله نفقات حملها مؤخراً بهدف استغلاله، وعلى عكس المتوقع لم يتضايق هشام إنما ذهب لها وقررا الصلح بفتح صفحة جديدة بينهما.

على جانب آخر من أبرز أحداث الحلقات ما حدث بين صولا (سوزان نجم الدين) ونانى (إيناس كامل) بعدما تشاجرا عقب علم الأخيرة بأن صولا هادت مصمم الأزياء فراس سعيد طليقها في عيد ميلاده ساعة غالية، ما ينبأ بوجود علاقة بينهما لتوجه لها اتهامات بأنها تخونها مما جعل صولا تطردها، ومع نهاية الحلقة تفاجأ هشام بوجود مصمم الأزياء برفقة والدته فى المكتب يقوم بتلبيسها عقد لولي ليطرده ويصرخ فى وجه أمه مهدداً إياها بضرورة الإبتعاد عنه وعدم العمل معه نهائياً وإلا سيقتلها.