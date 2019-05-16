- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد نانسى عجرم.. شاهد أوجه الشبه بينها وبين زبيدة ثروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مقولة مأثورة يرددها الناس دائما وهى " يخلق من الشبه أربعين "، وفى عيد ميلاد المطربة اللبنانية صاحبة الجماهيرية الكبيرة بمصر نانسى عجرم والذى يحل اليوم الخميس 16 مايو، شاهد أوجه التشابه بينها وبين النجمة الكبيرة الراحلة زبيدة ثروت من حيث تعبيرات الوجه، واستايل الشعر وغيرهما.
زبيدة ثروت و نانسى عجرم (2)
ومن المعروف أن أيقونة الجمال المصرى الراحلة زبيدة ثروت ولدت في الإسكندرية عام 1940 ، وانضمت الى التمثيل بعد فوزها في مسابقة اجمل عيون في مصر ، اشتهرت بافلام عديدة مثل " يوم من عمرى ، شمس لا تغيب ، في بيتنا رجل ، زوجة غيورة جدا ، انا و زوجتى والسكرتيرة " ، اعتزلت الفن في السبعينات ، ثم رحلت عن عالمنا في 13 ديسمبر عام 2016 ، عن عمر ناهز ال 76 عامأ بعد صراع مع المرض.
زبيدة ثروت و نانسى عجرم
كانت هذه تفاصيل خبر فى عيد ميلاد نانسى عجرم.. شاهد أوجه الشبه بينها وبين زبيدة ثروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.