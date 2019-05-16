فى عيد ميلاد نانسى عجرم.. شاهد أوجه الشبه بينها وبين زبيدة ثروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مقولة مأثورة يرددها الناس دائما وهى " يخلق من الشبه أربعين "، وفى عيد ميلاد المطربة اللبنانية صاحبة الجماهيرية الكبيرة بمصر نانسى عجرم والذى يحل اليوم الخميس 16 مايو، شاهد أوجه التشابه بينها وبين النجمة الكبيرة الراحلة زبيدة ثروت من حيث تعبيرات الوجه، واستايل الشعر وغيرهما.



زبيدة ثروت و نانسى عجرم (2)

ومن المعروف أن أيقونة الجمال المصرى الراحلة زبيدة ثروت ولدت في الإسكندرية عام 1940 ، وانضمت الى التمثيل بعد فوزها في مسابقة اجمل عيون في مصر ، اشتهرت بافلام عديدة مثل " يوم من عمرى ، شمس لا تغيب ، في بيتنا رجل ، زوجة غيورة جدا ، انا و زوجتى والسكرتيرة " ، اعتزلت الفن في السبعينات ، ثم رحلت عن عالمنا في 13 ديسمبر عام 2016 ، عن عمر ناهز ال 76 عامأ بعد صراع مع المرض.

Advertisements