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صور وفيديو.. جورج كلونى وأمل ووالدتها على السجادة الحمراء لعرض Catch-22 فى لندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم جورج كلوني علي حضور العرض الأول لمسلسله Catch-22 وذلك في سينما The Vue في ويستفيلد بلندن ، وظهر بصحبته علي السجادة الحمراء للعرض زوجته أمل علم الدين ووالدتها باريا علم الدين.

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مسلسل  " Catch-22 " شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين و من أبرزهم جورج كلوني و كيلي شاندلر و رافي جافرون و جيران هويل و جاي بولسون و دانيال ديفيد ستيوارت، وغيرهم .

وكان الزوجين جورج وأمل حضر قبل أيام قليلة عرض خاص للمسلسل و في هوليوود بالولايات المتحدة الامريكية، و كانت أغلب التعليقات علي إطلالاتهما أنهم سعداء أكثر من أي وقت مضي و ذلك بالرغم من الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول توتر علاقتهما، وبمجرد وصولهما لمكان العرض تركزت عليهما عدسات المصورين .

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