- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ناتالى بورتمان تصور " Lucy in the Sky" فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل عددا من الصور من كواليس تصوير النجمة العالمية ناتالى بورتمان دورها فى فيلم " Lucy in the Sky"، حيث تلعب ناتالى دور رائد الفضاء لوسى كولا ، التى تعود إلى الأرض بعد تجربة متتالية خلال مهمة إلى الفضاء.
وظهرت ناتالي وهي بشعر قصير وتقود سيارة في لوس أنجولس ، وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت تريللر ترويجي للفيلم وظهرت بورتمان فى بداية المقطع الترويجى "تريلر" لفيلم الخيال العلمى، وهى فى ثياب رجل الفضاء من داخل مركبة فضائية.
يشارك في بطولة الفيلم مع نتالى بورتمان كل من جون هام ، ودان ستيفنز ، وزازى بيتز، وإلين بورستين، والفيلم من إخراج نوه هاولى.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ناتالى بورتمان تصور " Lucy in the Sky" فى لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.