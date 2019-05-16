شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد نانسى عجرم.. هكذا كشف بناتها عن أسرارها بالمنزل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم، النجمة نانسى عجرم بعيد ميلادها وسط احتفاء من جانب محبيها من مختلف بلدان العالم العربى الذين يحرصون على الاحتفال بعيد ميلاد نجمتهم، التى دوماً ما اعتبرت واحدة من أهم مطربات العالم العربى منذ ظهورها على الساحة.

أم البنات التى تمتلك فى رصيدها العديد من الكليبات الغنائية المميزة، بالإضافة إلى الإطلالات الرائعة التى تختارها ترتبط فى ذهن كثيرين بأنها أم البنات خاصة مع تقديمها أغانى مميزة للبنات بعدما أنجبت أول بنتين لها ميلا وايلا قبل أن تنجب بنتها الثالثة ليا، ونحتفل بمولدها عبر تسليط الضوء على فيديو نادر لبناتها يتحدثون عنها خلال مقابلة فى أحد البرامج اللاتى تحدثن خلاله الثنائى عن العديد الأمور المتعلقة بوالدتهما من خلال أسئلة سريعة جاوبا عليها بهذا الفيديو.