شكرا لقرائتكم خبر عن "والله لأنتى واكلة من الديك بتاعى".. خناقة "لطيفة" بين صباح وشادية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يكون شهر رمضان فرصة لتبادل الزيارات و"العزومات" وموائد الإفطار الكبرى، حتى فى الوسط الفنى، يأتى هذا الشهر محملا بأجواء من التسامح والحب والمودة بين الجميع.

وأظهرت صورة منتشرة على حسابات "انستجرام"، لخبر من مجلة قديمة بصورة تجمع الفنانتين الراحلتين شادية وصباح، وكل منهما تحمل صينية عليها "ديك رومى"، وكأن كل واحدة تعزم على الأخرى، أن تأكل من ديكها.

وكُتب أسفل الصورة "شادية تحلف لصباح أنها لازم تاكل من الديك بتاعها .. وصباح تصر على أن شادية لازم تاكل من الديك بتاعها هى ! "



شادية وصباح

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الصورة الطريفة المنتشر ترجع إلى حفل سحور رمضانى فى منزل المخرج الكبير عاطف سالم فى مايو 1955، بحصور كوكبة من نجوم مصر حينا ذاك، بينهم شادية وعماد حمدى وصباح وإيمان وهدى سلطان وفريد شوقى وحلمي رفلة ونيازى مصطفى ورمسيس نجيب .

يذكر أن النجمة الراحلة شادية كان طباخة ماهرة فى منزلها، وكان لبعض الطقوس الثابتة فى شهر رمضان، حيث كانت تقول "رمضان شهر بالسنة كلها .. وهو فى نظرى شهر الصوم والتعبد".

مضيفة " كان والدى رحمه الله يحرص على تنشئة أولاده على التنشئة الدينية حتى يخرج كل منهم إلى الحياة وهو متمسكا بطقوس وتعاليم الإسلام السمحة فكان يصر على أن نقوم بأداء الفرائض من صلاة وصيام الشهر الفضيل".