شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليون مشاهد لـGame of Thrones يطالبون بإعادة إنتاج الموسم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب ختام الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones عبر الآلاف من عشاق المسلسل عن سخطهم وغضبهم من الحلقات التى تم تقديمها حتى اليوم، مطالبين بإعادة تصوير وكتاب هذا الموسم مجددا.

وفى هذا السياق، وقع أكثر من ربع مليون مشاهد على عريضة، تتهم ديفيد بينيوف ودي. بي. فايس بإثبات أنهما من الكتاب غير الأكفاء وغير قادرين على تقديم سيناريو جيدا ما لم تكن لدهم مواد يأخذون عنها، وما يشير إلى أن غياب الرواية أثر بشكل سلبى على المسلسل.



Game of Thrones

وفى هذه العريضة، وبحسب ما نشر موقع buzzportal فإن عشاق مسلسل Game of Thrones يطالبون شبكة HBO بإعادة إنتاج المسلسل، قائلين: "نستحق موسمًا أخيرًا منطقيًا".

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منذ بدايته منذ خمسة أسابيع، تلقى الموسم الثامن والأخير من المسلسل الفانتازى Game of Thrones انتقادات على مستوى العالم، أبرزها كان اتهام كتابا الحلقات بالعمل على إنهاء السيناريوهات وقتل الشخصيات الرئيسية بسرعة مهولة، فى محاولة للوصول إلى النهاية في ست حلقات فقط.

ومن أبرز هذه السيناريوهات التى تم إنهاؤها بشكل ملفت، معركة وينترفيل، وقتل ملك الليل، والقصة الرومانسية بين جيمى لانيستر وبريان، وغير ذلك.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones يوم الأحد، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز.

ويروى مسلسل Game Of Thrones قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.