شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل أمير كرارة على تقليد مصطفى خاطر لـ برومو كازبلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أميرة كرارة مقطع من الحلقة الماضية لمسلسل "طلقة حظ" يشارك فيه كل من الثنائى مصطفى خاطر ومحمد أنور، حيث ظهرا به وهما يتحدثان بطريقة كوميدية بطريقة أشبه لما جاء فى برومو (كازبلانكا) الذى يقوم ببطولته كرارة، الذى علق على المشهد بقوله : "استنونا في عيد الفطر مصطفى خاطر وأنور كازبلانكا، طلقه حظ".

مسلسل "طلقه حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، خالد أنور، إنعام سالوسة، محمد جمعة، محمد أنور، هبة مجدى.

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