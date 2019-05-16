فن ومشاهير

تعرف على رد فعل أمير كرارة على تقليد مصطفى خاطر لـ برومو كازبلانكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل أمير كرارة على تقليد مصطفى خاطر لـ برومو كازبلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أميرة كرارة مقطع من الحلقة الماضية لمسلسل "طلقة حظ" يشارك فيه كل من الثنائى مصطفى خاطر ومحمد أنور، حيث ظهرا به وهما يتحدثان بطريقة كوميدية بطريقة أشبه لما جاء فى برومو (كازبلانكا) الذى يقوم ببطولته كرارة، الذى علق على المشهد بقوله : "استنونا في عيد الفطر مصطفى خاطر وأنور كازبلانكا، طلقه حظ".

مسلسل "طلقه حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، خالد أنور، إنعام سالوسة، محمد جمعة، محمد أنور، هبة مجدى.

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على رد فعل أمير كرارة على تقليد مصطفى خاطر لـ برومو كازبلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا