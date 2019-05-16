صور.. شاروخان يحضر زفاف إحدى معجباته !

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 05:57 مساءً - فاجأ نجم بوليوود شاروخان Shahrukh Khan إحدى معجباته وتدعى ساريتا غوبتا، بحضوره حفل زفافها على الشاب سانديب، ناشرًا جوًّا من الفرح والسعادة في قلوب الحاضرين.
ويعدّ شاروخان بجانب شهرته الواسعة وثرائه، أحد أكثر الممثلين تواضعًا في بوليوود، فهو لا يسمح أبدًا بوضع حاجز بينه وبين جمهوره وأصدقائه ومعجبيه.
وغالبًا ما يحضر شاروخان حفلات الزفاف ومناسبات أخرى كلما حصل على بعض الوقت والراحة من جدول أعماله الضخم المزدحم. ومؤخرًا، شارك في إحدى حفلات الزفاف للثنائي ساريتا غوبتا وسانديب.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور الاحتفال، حيث ظهر شاروخان بكامل أناقته كالعادة في بدلة سوداء، وكان مبتسمًا وهو يقف أمام الكاميرا مع العروسين.
مهنيًّا، شوهد شاروخان آخر مرة في فيلم "Zero" للمخرج أناند راي وبطولة انوشكا شارما Anushka Sharma و كاترينا كيف Katrina Kaif .
ولم يوقّع شاروخان أيّ فيلم جديد حتى الآن، ومع ذلك، فإنّ شائعات عن قيامه بدور أميتاب باتشان Amitabh Bachchan في فيلم " Satte Pe Satta " الجديد قد بدأت تنتشر في العديد من تقارير المواقع الفنية.
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وقد أفادت التقارير أنّ الفيلم الجديد ستقوم بإخراجه صديقة شاروخان المخرجة والمصممة فرح خان Farah Khan وروهيت شيتي، في حين ستذهب البطولة النسائية إلى النجمة كاترينا كيف.
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