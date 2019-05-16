شاهد: والد حلا الترك يُهنّئها بعيد ميلادها.. فهل تعود المياه لمجاريها؟

هنّأ المنتج محمد الترك ابنته المغنية والممثلة البحرينية حلا الترك بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم 15 مايو، حيث نشر صورة لحلا عبر “إنستغرام” وأرفقها بتعليق قال فيه: “كل عام وانتي بألف خير أميرتي والعمر كل يارب وما يحرمني منك”، كما أنه حضر لها مفاجأة لعيد ميلادها، ويبدو أنّ الأمور سترجع إلى طبيعتها بينهما وتسير على ما يُرام، بعد فترة جفاء طويلة بينهما بسبب وجود خلافات بين حلا الترك مع والدها قد وصلت إلى حد تبرؤه منها، بعدما احتدم الخلاف بينها، وبين زوجته دنيا بطمة، لا سيما منذ حصول والدتها منى السابر، على حق حضانتها، وانتقالها للعيش معها.

وبدتْ زوجةُ والد حلا الترك، المغنية المغربية دنيا بطمة غير مكترثة بتهنئة الترك لابنته، علمًا بأن بطمة استغلّت أجواء شهر رمضان لتُطلق مبادرة صلح مع ابنة زوجها حلا الترك وذلك منذ أيام خلال حلولها ضيفةً على برنامج “حلوة رمضان” وشهدت علاقة الترك ودنيا بطمة وحلا توترًا منذ انتقال الأخيرة إلى بيت والدتها، وفي يونيو تبرّأ الترك من نجلته منذ انتقالها إلى حضانة والدتها منى السابر واحتدام الخلاف بين ابنته وزوجته.