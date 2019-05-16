قبل العرض: سر بكاء خالد الصاوي في كواليس “شيخ الحارة”

يحل الفنان خالد الصاوي ضيفا على الإعلامية بسمة وهبي، في إحدى حلقات الموسم الثالث لبرنامج “شيخ الحارة”، ويكشف فيها أسرارا تذاع لأول مرة وعن كواليس الحلقة، بكى الفنان خالد الصاوي بكاء شديدا، أثناء تصوير الحلقة، بسبب أخطاء ارتكبها وندمان عليها كما أعلن خلال الحلقة، التي لم يتحدد موعد عرضها بعد، وعن إحساسه بالندم على تجاوزه على السوشيال ميديا.
يذكر أن خالد الصاوي يشارك في فيلم تامر حسني الجديد “كل سنة وأنت طيب” مع كل من: زينة، وعائشة بن أحمد، إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي.
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