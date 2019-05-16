السبت .. الطريق إلى برلين..عرض خاص لجمعية الفيلم



تنظم جمعية الفيلم برئاسة المصور السينمائي محمود عبد السميع يوم السبت المقبل الساعة العاشرة مساء عرضا خاصا للاعضاء للفيلم الروسى "الطريق الى برلين" اخراج سيرجى بوبوف انتاج روسى عام 2015 بطولة يورى بوريسوف وماريا كاربوفا والفيلم مترجم للعربية . سيرجى بوبوف انتاج روسى عام 2015 بطولة يورى بوريسوف وماريا كاربوفا والفيلم مترجم للعربية .

ويتناول الفيلم فترة الحرب العالمية الثانية حيث يلتقى بطل الفيلم الملازم اوجركوف والجندى جورابايف وهم من الشباب القادم من جمهوريات مختلفة حيث الاختلاف فى الشخصية والتقاليد والعادات ووجهة نظر فى الحياة ولكن يوحدهم هدف مشترك.

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