شاهد.. مي كساب تشيد بأداء محمد ممدوح في ولد الغلابة

نشرت المطربة مي كساب، تدوينة عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات الصغير تويتر، أشادت من خلالها بأداء الفنان محمد ممدوح في دور ضاحي بمسلسل «ولد الغلابة» للفنان أحمد السقا، المعروض خلال رمضان الحالي عبر قناة mbc مصر الفضائية.

وكتبت كساب في تغريدتها على تويتر، قائلة: «#محمد_ممدوح (ضاحي) المجرم الذي أحببناه ممثل

عبقري وما فيش زيه»، لتمدح من خلالها صديقها بعد دوره القوي.

مسلسل "ولد الغلابة" يستعرض حياة رجل صعيدي مكافح يُدعى "عيسى" - أحمد السقا، يجبره الفقر على العمل في مهنتين، الأولى كمدرسٍ في مدرسة حكومية للفتيات صباحًا، وفي المساء يعمل

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سائقًا لشخصٍ يُدعى ضاحي- محمد ممدوح تتأزم حياة عيسى، فتدفعه الظروف للتخلي عن بعض مبادئه، فيقدم على فعلِ ما يحول العلاقة بينه وبين ضاحي لخصومة وعداوة شديدة.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.