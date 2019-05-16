صابر الرباعي: وردة الجزائرية كانت تطبخ لي.. واعتذرت عن هذا الدور فقدمه أشرف عبدالباقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أدلى الفنان التونسي صابر الرباعي بالكثير من التصريحات حول حياته الفنية والشخصية، والتي لا يعرفها الجمهور من قبل.

الفنان التونسي كشف إنه كان سيقدم أغنية بمشاركة الفنانة الجزائرية الراحلة وردة، ولكن الأمر لم يتم، مؤكدا أن علاقته بورة الجزائرية كانت كعلاقة أم بابنها، وكانت قريبة جدا منه.

صابر أضاف: “كانت دايما بتطبخ لي كسكسي جزائري ومكرونة، ولما كنت بدخل على البيت بلاقيها تجلس على كنبة وتعمل تريكو وصوف بكل بساطة وتواضع، عمرها ما تحسسك إنها نجمة من قمة تواضعها وبسطاتها”.

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ومن ناحية أخرى أكد الفنان التونسي أنه لم يندم على عدم خوضه تجربة التمثيل، وكشف أنه عرض عليه في بدايته عدة أعمال ولكنه رفضها، وكان من بينها فيلم “حب البنات”، وكان دوره نفس الدور الذي قدمه الفنان أشرف عبدالباقي فيما بعد.

وعن سبب رفض للفيلم قال إنه لم يكن وقتها معروفا في مصر لذا شعر أن الأمر سيكون صعبا، وأنها مغامرة خاف منها كثيرا، خاصة أنه كان سيقف أمام فنانة كبيرة مثل الفنانة ليلى علوي، مشيرا إلى أنه قد يفكر في خوض تجربة التمثيل في الفترة المقبلة.

وعبر صابر أيضا عن ندمه على رفضه لأغنيتين هما “صابر وراضي” و”عشاق آخر زمن” والتان غناهما جورج وسوف، وأغنية “غريبة الناس” والتي غناها وائل جسار، وقد حققت هذه الأغاني نجاحا كبيرا، أما الأغنية التي قدمها وندم عللى تقديمها كانت أغنية “عروس البحر”.

كما كشف الفنان التونسي أن أغنيته “ببساطة” كانت للمطرب إيهاب توفيق، وأنه أخذها من الملحن وليد سعد قبل أن يسجلها إيهاب، مؤكدا أنه لم يكن يعرف في البداية أنها لإيهاب.