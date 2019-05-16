مريم أوزيرلي بإطلالة مثيرة للجدل في مهرجان كان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التركية مريم أوزيرلي، في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72.

وأطلت بطلة مسلسل “حريم السلطان”، والشهيرة عربيًا باسم السلطانة هويام، بإطلالة فاضحة بعد اختيارها فستان شفاف من دار أزياء Maison Esthere Maryline، التونسية كشف عن ملامح جسدها كاملة.

وتعرضت مريم لانتقادات حادة من قبل متابعيها بعد نشر صور لإطلالتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

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ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان كان حتى الخامس والعشرين من شهر مايو، في مدينة كان جنوب فرنسا.

وكانت مريم قد تم تنصيبها مؤخرًا وجهًا إعلانيًا لإحدى ماركات الاحذية الشهيرة، وكشفت مصادر صحفية عن تقاضي النجمة التركية أجراً يصل إلى 330 ألف يورو، بما يعادل مليون ليرة تركية، مقابل الحملة الإعلانية التي ستصورها لصالح شركة الأحذية.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.