بسمة وهبة توجه رسالة لسمية الخشاب: انتي وأحمد سعد بتحبوا بعض وربنا يهدي النفوس

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الإعلامية المصرية بسمة وهبة رسالة للفنانة سمية الخشاب، بعد استضافتها لها في برنامجها “شيخ الحارة”.

بسمة نشرت صورة وهي تحتضن سمية من كواليس الحلقة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “ربنا معاكي يا سميه ..وانشالله ربنا يهدي النفوس.. وييسر ليكي انتي واحمد اللي فيه الخير ..لان انتوا الاتنين طيبين وانا متعاطفة معاكي ومتعاطفه معاه لان انتم بتحبوا بعض”.

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وأضافت: ” وربنا يكرمك يا سميه ونصيحه مني ما تديش ودنك للحاقدين والحاسدين وخصوصا اللي بيقولولك أني بقول أني مش متعاطفة معاكي واني مش بكلمك عن قصد.. انا بحبك وبقدرك بس كل الحكايهً أني مش عاوزه اكون طرف ف الموضوع وربنا يكرمك حبيبتي يا نجمه ف السما”.

ومن جانبها ردت سمية على كلام بسمة، بقولها: “حبيبتي يا بسمه ربنا يخليكي يااارب وانا سعيده جدا باللقاء معاكي انتي اكيد مش طرف في الموضوع لا بالعكس انتي زميله محترمه وانا بشكرك جدا انك قدرتي تخليني اوضح لجمهوري حاجات هما مايعرفوهاش”.

يذكر أن أحمد سعد، أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين، واتهمها بالاستيلاء على شقته وسرقة لحنه وتسجيله في الشهر العقاري.