مفاجأة غير متوقعة لحلا الترك من والدها في عيد ميلادها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

قرر المنتج البحريني محمد الترك انهاء خلافاته مع ابنته الفنانة الشابة حلا الترك، وأعد لها مفاجأة غير متوقعة في حفل عيد ميلادها.

والد حلا أعد حفلا كبير لها بهذه المناسبة السعيدة، وذلك في قاعة خاصة وأحضر لها قالب تورتة تضمن مجسمات لأدوات الماكياج التي تعشقها ابنته.

حلا عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة المميزة، وقامت باحتضان والدها بشدة، وتشاركا في غناء أغاني عيد الميلاد، وتقطيع التورتة.

الفنانة الشابة شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الحفل، على حسابها على “انستجرام”، ووجهت الشكر لوالدها، مؤكدة أنه كان أسعد يوم في حياتها.

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حلا قالت: “حبيت أشكر الواالد و ربعي الي أحبهم على المفاجأة الحلوة الي سوولي اياها والله العظيم اموون ماي لووفف و زهرا الحووب و ربعي البقيّة ماقصرتوا صج صج يعطيكم العافية”.

وأضافت: واليوم كان احلى يوم في حياتي و استانست وااايد واااايد الله لا يحرمني منكم و ويخليكم لي و ابوي حبيبي الله لا يحرمني منك ، يعطيك العافية قلبب”.

وكانت قد وقعت خلافات شديدة بين حلا الترك ووالدها، بعد انتقالها للعيش مع والدتها، وإدلائها بتصريحات هاجمت خلالها زوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة.