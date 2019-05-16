تهنئة تنهي خلافات أحلام وأصالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الخلافات بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة قد انتهت، وذلك بعد أن قامت أحلام بتوجيه تهنئة خاصة لأصالة بمناسبة عيد ميلادها.

أحلام كتبت في تهنئتها لأصالة، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “من كل قلبي كل عام وانتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك كل عام وانتي اختي مهما حصل بينا انا من قلبي احبك ومسامحتك وانتي سامحيني”.

ومن جانبها ردت الفنانة السورية على تهنئة أحلام، بقولها: “شكراً ياحلومه على معايدتك.. وألف شكر إنّك سامحتيني ياأمّ قلبّ طيّب.. وان شاءالله بنلتقى قريباً”.

وكانت قد وقعت مشادة كلامية مؤخرا بين أحلام وأصالة كشفت عن خلافهما، حيث عبرت أحلام مؤخرا عن إعجابها بأغنية الفنانة أصالة الجديدة “بنت أكابر”، ووجهت تهنئة لها، لكن أصالة لم ترد على تهنئتها.

أحلام ردت على تساؤل إحدى متابعاتها عن أسباب عدم رد أصالة على تهنئتها، بقولها: “انتي تفتكرين اني انتظر منها أو من غيرها اصلاً رد انا كتبت لها كفنانه فقط قدمت فن جميل”.

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وأضافت: “وياما كتبت لى أصالة الكثير مع صدور ألبومي او اغانيي ولو ظلمتني بتظل غاليه كفنانه أقدرها واحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين شكراً على محبتكم”.

أصالة ردت على كلام أحلام، عبر موقع “تويتر”، حيث كتبت: “أحلام ياعزيزتي دائماً.. خلّلي الّلي بيننا بيننا، وما بدنا نفتح مواضيع مالها معنى، مافي حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم”.

وتابعت: “خلص ياحلّومه وحياة تاجك خلص، أنتي ملكه ومتسامحة وسامحيني خصوصاً وجايه رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكراً جزيلاً (هي من جدّ شكراً ) و#خلص”.

أحلام ردت على أصالة، قائلة: “نعم ؟ في كلامي شي ضايقك لما كتبت هالتغريده قلت مش بنتظر منها ولا من أي حد شكر وقلت كلام طيب عنك وانتي ظلمتيني والظلم ظلمات ونقطه وشدخل تاجي يا اصوله”.

وأضافت: “وحياه تاجي سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لاني بغني بضمير”.