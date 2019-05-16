غادة عبدالرازق تدافع عن محمد رمضان.. والأخير يشكرها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق عن الفنان محمد رمضان ضد الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها دائما.

الفنانة المصرية رفضت إطلق اسم “ظاهرة” على محمد رمضان، وأكدت، خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان” على قناة MBC، إن رمضان نجم وله جمهور كبير، وأنها تحب مشاهدة أعماله، وأنه من الطبيعي يتعرض للانتقادات مثل أي نجم آخر.

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وعن الانتقادات التي توجه له بأنه ساهم في انتشار البلطجة في الشارع المصري، قالت غادة إنها لا ترى أن رمضان كان سببا في تعليم الأطفال بعض الأفعال الخاطئة بسبب أعماله السينمائية، مؤكدة أنه لا يوجد أحد يحتاج لشخص ليعلمه أي شيء سواء جيد أو سيء.

ومن جانبه أعاد محمد رمضان نشر مقطع الفيديو الذي تضمن كلام غادة عنه، ووجه رسالة شكر لها، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، بقوله: ” شكراً النجمة غادة عبد الرازق على كلامك الجميل”.

يذكر أن غادة عبدالرازق يعرض لها في السباق الرمضاني الحالي مسلسل “حدوتة مرة”، بينما ينافس رمضان بمسلسل “زلزال” بمشاركة الفنانة حلا شيحة.