انت الان تتابع تفاصيل خبر تمثال أرنب يُحطم رقماً قياسياً بعد بيعه بسعر خيالي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 05:08 مساءً - بِيع تمثال للفنان الأمريكي جيف كونز مقابل 91 مليون دولار، في مزاد بولاية نيويورك، محطِّماً بسعر بيعه الرقم القياسي لعملٍ من صنع فنان على قيد الحياة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن تاجر الأعمال الفنية روبرت إي منوتشين، والد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اشترى التمثال.

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هذا وقدَّرت دار مزادات "كريستيز" سعر بيع تمثال "رابيت" (الأرنب)، الذي صنعه كونز في عام 1986 - وهو عبارة عن نموذج من الصلب الذي لا يصدأ، لأرنب يبلغ ارتفاعه 104 سنتيمترات- بما يتراوح بين 50 و70 مليون دولار.

وقد حطَّم سعر البيع الرقم القياسي الذي كان قد سجَّله أحد أعمال الفنان البريطاني ديفيد هوكني في أكتوبر الماضي، حيث بيعت لوحته التي تحمل اسم "بورتريه أوف إن أرتيست" (بورتريه فنان)، مقابل مبلغ 90.3 مليون دولار.

واشتُهر كونز بتقديمه أعمالاً مميزة منذ بدايته، لا سيما تلك المستوحاة من ألعاب وبالونات الأطفال القابلة للنفخ، والتي يعتبر عمل "الأرنب" أهمها.