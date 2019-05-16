ميغان ماركل تعتذر من زميلاتها في الثانوية… فما هو السبب؟

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت تقارير عالمية أن دوقة ساسكس ميغان ماركل اعتذرت من زميلاتها في الثانوية قبل يوم واحد من إنجابها لابنها آرتشي من خلال رسالة رسمية.

وفي التفاصيل، فقد كشفت الثانوية عن محتوى الرسالة عندما ألقت إحدى زميلات ماركل في المدرسة خطاباً على مسامع خرّيجات عام 1999، إذ اعتذرت ماركل عن عدم تمكنها من الانضمام الى زميلاتها في ذكرى تخرّجهن العشرين.

والجدير ذكره أن ثانوية ميغان ماركل السابقة قامت بتهنئتها بعد وضعها لمولودها آرتشي.