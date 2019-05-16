أريانا غراندي تواجه دعوى قضائية.. بسبب صورة

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متابعة بتجـــــــــرد: رفع المصور المحترف روبرت باربيرا، دعوى قضائية ضد المغنية العالمية أريانا غراندي بعدما نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على تطبيق إنستغرام من دون إذنه.
وطالب المصور المحترف تعويضاً نقدياً يصل إلى 25 ألف دولار، لانتهاك غراندي حقوق النشر وتزوير حقوق ملكية الصور، بالإضافة لأتعاب المحاماة والتكاليف.
والجدير ذكره أن الصورة حُذفت من على صفحة غراندي بعدما كانت حصلت على أكثر 3 مليون إعجاب.
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