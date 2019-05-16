معجبو نانسي عجرم يحتفلون بعيد ميلادها‎

May 16, 2019
احتفل معجبو النجمة نانسي عجرم بعيد ميلادها والذي يصادف عيد ميلاد ابنتها ميلا أيضًا، حيث قام أحد المعجبين ويدعى “نور دوما” بكتابة أغنية جديدة على لحن أغنية نانسي عجرم “بدنا نولع الجو” وتشارك في غنائها العشرات من المعجبين، من جميع أنحاء العالم.
عشّاق نانسي حول العالم قدّموا الأغنية بسعادة حيث أحبّوا أن يعبروا من خلالها عن حبهم الكبير لنجمتهم.
ويقول مطلع الاغنية :”الليلة ليلتنا عيد و نانسي بتجمعنا، كأنه خلقنا من جديد والدني ما بتوسعنا…”.
وكان جمهور نانسي عجرم قد احتفل بهذه المناسبة السعيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات المهنئة نانسي بعيدها.
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