زوج كلوي كارداشيان السابق يصدم مُعجبيه.. اعترف بعلاقات مع 2000 امرأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدم لاعب كرة السلة الأمريكي وزوج كلوي كارداشيان السابق معجبيه باعترافات غير متوقعة، والتحدث عن مغامراته النسائية وإدمانه الجنس والمخدرات.

اعترف "لامار أودوم" 39 عامًا، بأنه كان "مدمنًا للجنس" وأقام علاقة مع "2000 امرأة".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضح لامار أن هوسه بالجنس دفعه لاستئجار السيدات بالمال، وخيانة كلوي كارداشيان خلال زواجهما الذي استمر 4 سنوات، وأن خيانته هي سبب انتهاء علاقتهما.

في مذكراته الجديدة "الظلام إلى النور"، يكشف لامار كيف أصبح مهووسًا بالجنس منذ البداية، وكيف كاد هذا الهوس وإدمان المخدرات، أن يكلفاه حياته.

وكتب لامار في مذكراته: "لقد كنت مهووسًا بالجنس، وكنت أستأجر راقصات التعري لأقيم معهن علاقات جنسية"، مشيرًا إلى أن هذه العادات استمرت أثناء زواجه من كلوي وأنه شعر بالإحراج عندما كُشفت خيانته.

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وكشف أنه كان يلجأ للمواد الإباحية عندما لا يمارس الجنس، موضحًا أن هوسه بالجنس أدى إلى إدمانه المخدرات.

وقال: "كلما أقمت علاقات جنسية تعاطيت المخدرات، لتعزيز الإحساس الجيد".

وكان هذا الهوس هو ما دفعه لزيارة بيت دعارة "لاف رانش" في لاس فيجاس في عام 2015، حيث كاد يموت بعد تعاطي جرعة مخدرات زائدة.

وشرح لامار أن هذا كان بمثابة مرحلة فاصلة في حياته، موضحًا أنه أدرك أن حياته لا يمكن أن تستمر على هذا الطريق، وبالفعل أقلع عن المخدرات، وقال إنه على طريق أكثر إيجابية، إلا أنه لا يزال يحارب شياطينه.