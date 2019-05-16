نانسي عجرم بعيدها الـ 36.. من الإثارة والرومانسية إلى التحكيم ببرامج المواهب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ 36، وقد دخلت عالم الفن والغناء، وحقّقت شهرة واسعة وهي بعمر الـ 15 عامًا، بعدما استغلت عامل الإثارة والإغراء في بداية انطلاقها للوصول إلى الشهرة والمجد، وحتى أصبحت من أهم وألمع المطربات في الوطن العربي.

ويستعرض "فوشيا"، أبرز المحطات في حياة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، طوال مشوارها الفني.

مولدها ونشأتها

ولدت نانسي نبيل عجرم، في الـ 16 من مايو 1983، في قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، من أسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية، والدها يدعى نبيل وأمها ريموندا، وتعد نانسي هي أكبر إخوانها وهما نادين، ونبيل وهو مغن أيضاً.

مشوارها الفني

بدأت نانسي مشوارها الفني في عمر صغير، حيث شاركت وهي في سن الـ11 عامًا، في برنامج نجوم المستقبل، وأخذت الميدالية الذهبية في فئة الطرب، ثم بدأت في دراسة فن الصوت والموسيقى، حتى قبلتها نقابة الفنانين اللبنانيين المحترفين كعضوة.

وأصدرت أول ألبوم لها "محتجالك" في 1998، وتضمن 7 أغنيات، وكانت نانسي وقتها تبلغ من العمر 15 عامًا، ثم تمهلت 3 سنوات، وأصدرت ثاني ألبوم لها عام 2002، يحمل اسم "شيل عيونك عني"، وتضمن 7 أغنيات أيضًا.

وحقّقت نانسي نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في ألبومات: "يا سلام" في عام 2003، و"آه ونص" في عام 2004، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قامت بصفقات إعلانية مع شركات مثل كوكاكولا وداماس للمجوهرات وسوني إريكسون.

شهرتها

أطلقت نانسي ألبومها الثالث في عام 2003، بعنوان "يا سلام" الذي تضمن أغنية "أخاصمك آه"، والذي حقق نجاحًا وانطلاقًا لها ولشهرتها، وضم الكليب الخاص بها رقصات إثارة وإغراء، لكنها في كليبات "يا سلام" و"ياي سحر عيونو"، فقد كانت رومانسية وعاطفية؛ ما شكّل بداية مشوارها الرومانسي.

وأطلقت في عام 2004 ألبومها الرابع "آه ونص"، والذي تضمن بعض الكليبات، وفي العام الموالي تعاقدت مع شركة "كوكاكولا"، وأطلقت أغنية "قول تاني كده"، وقد تم تصويره كفيديو كليب، وساعد في شهرتها أيضًا إطلاقها في عام 2006 أغنية منفردة "إنت مصري"، تزامناً مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي حقّقت شهرة واسعة لها.

حياتها الشخصية

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تزوّجت نانسي، عام 2008 من طبيب الأسنان "فادي الهاشم"، وأنجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم "ميلا"، وغنّت لها أغنية بعنوان "يارب تكبر ميلا"، وأنجبا ابنتهما الثانية في الـ 23 من أبريل عام 2011 وأسمتها "إيلا"، واختتمتها بابنتها الثالثة "ليا"، حتى أطلق عليها أم البنات، التى تمتلك في رصيدها العديد من الكليبات الغنائية المميزة، بالإضافة إلى الإطلالات الرائعة التي تختارها وترتبط في أذهان كثيرين بأنها أم البنات خاصة مع تقديمها أغاني مميزة للبنات.

سفيرة النوايا الحسنة بالشرق الأوسط

اختارت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، نانسي عجرم، كضيفة معها في برنامجها "أوبرا شو" عبر حلقة خاصة عن المشاهير الأكثر شهرة في العالم، حيث جاء الاختيار عليها كالنجمة الأكثر جماهيرية في الشرق الأوسط.

وعُينت نانسي في أكتوبر 2009، كسفيرة للنوايا الحسنة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتي تضم 22 بلدًا من قبل صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وجاء اختيارها لكونها ستساعد في دعم القضايا التي تهتم بها اليونيسيف في المنطقة.

أبرز ألبوماتها

أطلقت نانسي، في يونيو 2007، ألبوم "شخبط شخابيط" الذي خصصت أغانيه للأطفال، وفي عام 2008 أطلقت ألبومها "بتفكر في إيه" وصورت أغانيه عدة كليبات وفازت بسببه بجائزة "ورلد ميوزك أوردز" لعام 2008، وفي عام 2010 أطلقت ألبومها الثامن "نانسي7 وهذا الألبوم حقق مبيعات 5 ملايين نسخة بوقت قصير جدًا وحققت رقمًا قياسيًا آخر، كما حازت على جائزة "الورلد ميوزك أوردز" للمرة الثانية لعام 2011.

وأصدرت عدة أغان منفردة، منها "أنا مصري "، و"كويت الشهامة "، و"أهلي وزمالك"، و"حبيب العمر"، و"الدنيا حلوة "، و"وجه الغضب "، و" افتح قلبك تفرح "، و"يا رب تكبر ميلا "، و"" مصر المحروسة "، و"شجع بعلمك"، و"سلمولي عليه "، و"وحشاني يا مصر " و"بابا بورتو للأطفال "، و"بدك تبقى فيك "، و"شجع حلمك " مع الشاب خالد كأس العالم.

تضامنها مع تعديلات الدستور في مصر

شاركت نانسي في حملة الدعوة إلى التصويت بنعم على التعديلات الدستورية في مصر 2019، "بشكل غير مباشر" عندما أطلقت أغنية "راجل ابن راجل"، وفيها يظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مشهد، وقد جاءت في نهاية الأغنية عبارة "إهداء إلى شعب مصر".

التحكيم في برنامج مواهب الغناء

انضمت نانسي إلى لجنة تحكيم "عرب آيدل" الموسم الثاني في عام 2012 / 2013، إلى جانب كل من المغنية أحلام والمغني راغب علامة والموزع الموسيقي حسن الشافعي، وإلى لجنة تحكيم الموسم الثالث في عام 2013 / 2014، إلى جانب كل من المغنية أحلام والمغني وائل كفوري والموزع الموسيقي حسن الشافعي، وانضمت إلى لجنة تحكيم ذا فويس كيدز في مطلع عام 2016، إلى جانب الفنانين كاظم الساهر وتامر حسني.