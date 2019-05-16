"الطوق والأسورة" على مسرح السلام السبت المقبل ولمدة 15 ليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فرق عمل "الطوق والأسورة" لاستكمال عروضهم المسرحية على مسرح السلام بشارع قصر العينى، السبت المقبل، فى تمام الساعة 9.30 مساء ولمدة 15 ليلة. وتسلم العرض المسرحى "الطوق والأسورة" جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى لأفضل عرض عربى لعام 2018 فى الإمارات ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح. وتدور أحداث المسرحية فى صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، "الطوق والأسورة"عن رواية يحيى الطاهر عبد الله، دراماتورج سامح مهران، ومن إخراج ناصر عبد المنعم، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل على، ديكور محيى فهمى، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم.

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