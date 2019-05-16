شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين وراء رسائل تهديد هيثم أحمد زكى فى "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "علامة استفهام"، أحداثا جديدة وغريبة فاجأت متابعينه، بعد تلقى "دكتور "هيمت" اتصال هاتفى غريب أكد لها الحضور للمنزل والتى كانت ترحب به بشكل غير عادى، ليفاجئ المتابعون بأنه الدكتور "محمود" عماد رشاد رئيس المصحة النفسية الذى كان يعمل فيها زوجها دكتور "طارق علوانى" ادوارد"، وأيضا يعمل فيها دكتور "سامح" هيثم أحمد زكى وكان يرافقها غرفة نومها.

وكشفت الحلقة بأن دكتورة هيمت" وبمعاونة دكتور "محمود" بإنهما وراء التهديدات التى يتلقاها "سامح" فى محاولة إبعاده عن حالة "نوح الشواف" محمد رجب، ولم تنته مفاجأة الحلقة عند ذلك فكان النصيب الاكبر لـ "رحاب" ميرهان حسين التى فاجأت المشاهدين بأنها هى من تقود "الموتوسيكل" الذى كان يراقب كل تحركات "سامح" هيثم أحمد زكى وترسل رسائل تهديد لإبعاده عن معالجة "نوح الشواف"، وذلك بتنسيق من دكتورة "هيمت" ودكتور "محمود" رئيس المصحة التى يتواجد بها نوح، لتكشف الحلقة عن ألغاز جديدة تحير الجمهور فى سلسلة التشويق والإثارة.

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فى سياق آخر، تلقى "سامح" اتصال هاتفى من "مروة الشواف" جيهان خليل، لتحديد مقابلة بينهما، والتى عرضت مساعدتها من أجل شفاء نوح وعودة جاسر، وأكدت له بأن المشكلة التى حدثت بين "نوح" وشقيقه كان السبب فيها "رحاب" ميرهان حسين، وأعطته رقم هاتف "جاسر" شقيق "نوح" من أجل محاولة إعادته من سفره بأمريكا، ولكن بعد إتصاله به، تهرب منه بحجة انشغاله فى الوقت الحالى.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين.