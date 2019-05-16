شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء قمر: هيثم محمد غادر المستشفى بعد إجرائه عملية الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الشابة وفاء قمر عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان هيثم محمد، الذى تم نقله الى أحد مستشفيات أكتوبر أمس الأربعاء، مؤكدة أنهما غادرا المستشفى منذ قليل بعد اجرائه عملية الزائدة وتحسن حالته الصحية بشكل كبير.

وأوضحت وفاء لـ"الخليج 365" أن هناك أخبارا تم تداولها فى الساعات الماضية ولم تكن دقيقة حول حالة هيثم الصحية وتسببت فى قلق البعض، موضحة أن ما حدث هو أن هيثم شعر بألم شديد فى معدته أمس وكانت حالته حرجة لأن الزائدة كانت على وشك الانفجار، ولكن تم نقله للمشتفى ودخل غرفة العمليات الساعة 7 مساء أمس الأربعاء.

وتزوجت وفاء قمر من هيثم محمد فى شهر ابريل من عام 2017 بعد قصة حب جمعتهما، واحتفلاً بعد قرانهما فقط بحضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين داخل الوسط الفني، ورزقا مؤخراً بمولودهما الأول ادم.