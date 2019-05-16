شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة الـ10 من طلقة حظ مصطفى خاطر يحاول الهروب من العصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "طلقة حظ" بتواجد عبد الصبور "مصطفى خاطر" وصديقه عباس "محمد أنور" مع المسلحين بعد الهجوم على سيارة الترحيلات التى كانوا بداخلها بعد الحكم عليهما بالحبس مع إيقاف التنفيذ.

ويكتشف عبد الصبور خلال الأحداث أن العصابة خطفته بسبب وجود بصمة يد عبد الصبور، وتتواجد هذه الخزنة، فى النمسا ويريدون قطع يده لفتحها، ويحاول عبد الصبور وعباس الإيقاع بين زعيم العصابة ووالده، وفى نهاية الحلقة تعترف إيمى سالم "نرمين" لسكرتيرتها الخاصة بأنها هى التى قتلت "ليلى" الفنانة جيهان خليل، وأنها لم تقم بكل ذلك وتقتل صديقتها دون أن تستفيد ولابد أن توصل إلى الخزنة قبلهم.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وONDMCو وCBC.