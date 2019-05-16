شكرا لقرائتكم خبر عن رغم شهرتها.. سيلينا جوميز تنتقد السوشيال ميديا وتحذر من خطورتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن سيلينا جوميز، المغنية والممثلة والمنتجة الأمريكية، اكتسبت شهرة كبيرة من مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أنها حذرت جيلها من خطورتها ووصفتها بـ"الفظيعة".

سيلينا جوميز، التى وما زالت من أكثر الأشخاص متابعة على Instagram وفى المراكز الثلاثة الأولى، رأت السوشيال ميديا تمثل تهديدا للأجيال الحالية.



سيلينا جوميز

ما قالته سيلينا جوميز، البالغة من العمر 26 عامًا، كان بالأمس، فى مهرجان كان السينمائى، خلال الترويج للفيلم الجديد، وخلال كلمتها قالت: أعتقد أن عالمنا يمر بالكثير، وأود أن أقول لجيلى، على وجه التحديد – وفقا لما جاء فى الفيلم - هو أن وسائل التواصل الاجتماعى كانت رهيبة حقاً بالنسبة لجيلى.

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selena gomez



Selena Marie Gomez

ورأت سيلينا جوميز أن غالبية مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى لا يحصلون على الأخبار الصحيحة منها، وهو أمر خطير بالتأكيد – على حد وصفها – لافتة إلى أنها تعتقد أنه من المستحيل جعل وسائل الإعلام الاجتماعية آمنة فى هذه المرحلة.



الفنانة

وعلى الرغم من أنها ممتنة لأن إحدى منصات السوشيال ميديا منحتها 150 مليون متابع على Instagram إلا سيلينا جوميز تقول بأنها كانت على دراية بما تنشره.