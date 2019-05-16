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شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل ريجا كايرو فى معهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات النشاط الرمضانى لدار الأوبرا المصرية تقدم فرقة ريجا كايرو بقيادة ياسر انور حفلاً فى التاسعة والنصف مساء السبت 18 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية .
يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من مؤلفات تراث الغناء العربى منها الحلوة دى مخسوبكوا انداس لـ سيد درويش ، التوبة لـ عبد الحليم حافظ ، الدنيا غنوة لـ ليلى مراد الى جانب عددا من الاعمال الغنائية الحديثة والمعاصرة .
فرقة ريجا كايرو اسسها الفنان ياسر أنور بهدف تقديم تراث الطرب الى جانب الاعمال الحديثة والمعاصرة الجادة ، اقامت الفرقة عروضها فى العديد من الاماكن الثقافية فى مصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد .
ريجا كايرو
ريجا كايرو
ريجا كايرو
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