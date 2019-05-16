شكرا لقرائتكم خبر عن Game Of Thrones.. شاب يستغل الموسيقى التصويرية للتسول فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الموسيقى التصويرية للمسلسل الفانتازى Game Of Thrones من أعظم الموسيقى الحماسية التى تلهب مشاعر المشاهدين دوما قبل بدء كل حلقة.

وتزامنا مع اقتراب نهاية الموسم الثامن والأخير، تداول عدد من عشاق المسلسل مقطع فيديو لأحد الشباب وهو يقوم بعزف الموسيقى التصويرية على أحد الأرصفة فى الشوارع من أجل التكسب ماديا.

ومنذ أن تم إطلاق مسلسل Game Of Thrones فى 18 أبريل 2011، فقد بلغت نسبة مشاهدة وسماع الموسيقى التصويرية للمسلسل 35.494.017 views.

Advertisements

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز.

ويروى مسلسل Game Of Thrones قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.