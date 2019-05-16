شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام وديانا حداد يقدمان التهنئة لحاكم دبى لعقد قران أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت كل من الفنانة الإماراتية أحلام، و الفنانة ديانا حداد، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بعقد قران أبنائه.

ونشرت أحلام عبر حسابها على انستجرام، صورة لحاكم دبي برفقة أبنائه، وعلقت: "أبارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولأم الشيوخ سمو الشيخة هند بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم على عقد قرآن أبنائهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد"، مضيفه: "أسال الله أن يتمم عليهم ويبارك لهم ويبارك عليهم، واجمع بينهم في خير آمين، ادعوا لهم".

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أحلام

كما نشرت ديانا حداد، صورة لحاكم دبي برفقة أبنائه، عبر حسابها على "انستجرام"، و كتبت عليها قائلة : "اتقدم بأحر التهاني والتبريكات لسيدي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولأم الشيوخ شيخة الطيب سمو الشيخة هند بنت مكتوم حفظهما الله بعقد قران أنجالهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد الله يحفظهم ويوفقهم ويتمم عليهم و الف مبروك".