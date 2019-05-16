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شاهد دانيال كريج فى دردشة مع مخرج Bond 25 قبل إصابة كاحله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل عدد من الصور للنجم دانيال كريج من كواليس تحضيراته للتصوير بصحبة مخرج فيلم Bond 25 وذلك قبل إصابة كاحله وتوقف التصوير، وذكر الموقع أن العمل من المقرر أن يتم استئنافه الأسبوع المقبل بعد تحسن كريج.

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ومن المقرر طرح فيلم Bond 25 يوم 8 أبريل من العام المقبل، ويدور حول ترك Bond الخدمة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية في طلب المساعدة، لـ تتبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شريرغامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

الفيلم من إنتاج Universal Pictures، ومن بطولة أنا دي أرماس، رامي مالك، بيلي ماجنوسن، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رالف فاينز، بن ويشاو، نعومي هاريس، ديفيد دينسيك ومن إخراج كاري فوكوناجا.

 

 

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