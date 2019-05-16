شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تشيد بدور نادين نجيم فى "خمسة ونص".. والأخير ترد "قاعدة بقلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة بلقيس بأداء الفنانة نادين نسيب نجيب، فى مسلسلها "خمسة ونص"، موجهة لها رسالة دعم عبر حسابها على تويتر.

وكتبت بلقيس، فى تغريدة، "يبدو جلياً أن معاناتك الشخصية المتمثلة فى فقدان والدك ومواجهة الموجة السلبية المحبطة تحولت إلى طاقة إبداعية متفجرة فى مسلسل خمسة ونص مش معقول يا نادين شو حقيقة ومن قلبك ودموعك صادقة، مشهد مناجاة والدك فى قبره وصل لكل بيت".

لترد نادين نسيب نجيم، على تغريدة بلقيس، قائلة "صح كلامك كتير صح وشو بتعرفى تعبرى اللى بقلبى كأنك قاعدة بقلبى".

ومسلسل "خمسة ونصف"، من بطولة الفنانة نادين نسيب نجيم والفنان السورى قصى خولى ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.