شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تقدم أولى سهراتها الرمضانية فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة نسمة محجوب لإحياء أولى حفلاتها الغنائية الرمضانية، والتى تطل خلالها على مسرح دار الأوبرا المكشوف، وذلك فى تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة 24 مايو. وتعقب هذه الإطلالة السنوية لنسمة أصداء النجاح الجماهيرى التى لاقت افتتاحها مؤخرًَا فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان حكاوى الجاز، والذى هدف لتسليط الضوء على ثقافة موسيقى الجاز عبر سلسلة حفلات جماهيرية مجانية، وضم هذا العام فى جعبته 9 حفلات موسيقية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وهولندا مع توليفة من التجارب المصرية، منها المطربة نوران أبو طالب والفنانة يسرا الهواري وفرقة كايرو بيج باند، مع فرقتي تشاد ليفكويتز براون ومونيكا هيرزيج من أمريكا والفرقة الهولندية أندر ذا سيرفيس.

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