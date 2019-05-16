شكرا لقرائتكم خبر عن السبت عايدة الأيوبى فى أمسية رمضانية بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمسية رمضانية متميزة يستعيد خلالها جمهور الأوبرا المصرية ذكريات حقبة التسعينات، حيث تقدم الفنانة عايدة الأيوبى حفلاً في التاسعة النصف مساء السبت الموافق 18 مايو علي المسرح المكشوف.

يتضمن الحفل مجموعة من أعمالها الخاصة والمؤلفات الدينية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة منها على بالى ، من زمان ، صدفة ، إن كنت غالي ، عصفور ، يا ورد ، يا دنيا فرحيني ، بردة البوصيري ، في عشق الله الى جانب مجموعة من القصائد الصوفية .

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عايدة الأيوبى مطربة وملحنة بدأت رحلتها الفنية عام 1991عندما أصدرت أول ألبوماتها على بالي الذى حقق نجاحاً جماهيريأ كبيرا تلاه رفيق عمري 1992 ومن زمان 1993 ، اعتزلت الغناء لفترة ثم أصدرت البوم دينى عام 2009 ، بعدها قامت بوضع الحان وغناء قصيدة بردة البوصيري وبعض الاشعار الصوفية ، عادت للساحة الفنية مرة إخرى بعد ثورة يناير وقدمت احد الاعمال للشهداء بعنوان بحبك يا بلادي من كلماتها وألحانها .